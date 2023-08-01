В іспанській Андалусії вовків визнали зниклим видом

У південному регіоні Іспанії Андалусія вовка визнали зниклим видом, попри те, що він давно мав захищений статус.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У гірських районах Андалусії вовки водилися сторіччями, але останніми десятиліттями їхня кількість стрімко пішла на спад. З 2003 року регіональний уряд регулярно проводив "перепис" популяції, щоб розуміти ситуацію і зменшити конфлікт з місцевими мешканцями, особливо фермерами.

До 2010 року вважалося, що у регіоні проживає шість-вісім зграй, загалом до 56 особин.

В одному з останніх звітів регіональний департамент з питань довкілля зазначив, що з 2020 року ознак присутності вовків в Андалусії немає.

Частина дослідників каже, що фактично репродуктивної групи не було вже з 2003 року, а доказів перебування вовчих зграй у регіоні немає з 2013 року.

Захисники довкілля називають ситуацію провалом і вважають, що влада мала раніше зрозуміти загрозу повного зникнення виду і вжити заходів для його збереження.

У середині ХІХ сторіччя на території Іспанії проживало близько 9 тисяч вовків, але після послідовної політики винищення до 1970-х років в Іспанії залишилося лише кількасот особин. Коли у той період заборонили знищення вовків шляхом отруєння, їхня чисельність знову почала зростати.

На 2021 рік в Іспанії налічували до 2500 вовків у складі 297 зграй. 90% з них проживали на північному заході країни у регіонах Галісія, Кастилія-і-Леон та Астурія, де вовк є захищеним видом. Там полювання на них заборонене.

У 2021 році уряд схвалив план відновлення популяції, що передбачав, що чисельність вовків в країні має зрости на 18%.

Політика щодо популяції вовків є предметом постійних суперечок у багатьох європейських країнах. Так, серед останніх активізувалися дебати в Австрії після того, як кілька регіонів дали дозвіл на відстріл вовків після повідомлень про збільшення кількості нападів на домашню худобу.

У Швеції за зимовий період полювання відстріляли найбільшу кількість вовків у новітній історії, що теж викликало суперечки.