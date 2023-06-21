Владу Австрії критикують через відновлення дозволу на відстріл вовків 

Кілька регіонів Австрії дали дозвіл на суперечливий відстріл вовків після повідомлень про збільшення кількості нападів на домашню худобу, що викликало дебати в альпійській країні-члені ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

У південному регіоні Каринтія цього року вже вбили п'ятьох вовків відповідно до законодавства, запровадженого в січні. За даними влади, тепер дозволено вбити ще вісьмох тварин.

Сусідній регіон Тіроль, відомий тим, що худоба тут вільно пасеться на гірських пасовищах, дозволив вбити шістьох вовків, згідно з лютневим указом.

"Знову і знову вовки з'являються поблизу населених пунктів і вбивають худобу", – сказав прессекретар землі Тіроль Максиміліан Брандгубер, додавши, що докази їхньої присутності "різко зросли з 2019 року".

Після зникнення в 19 столітті вовки поступово повертаються в останні роки, заселяючи колишні місця проживання в Австрії. За офіційними оцінками, у 2022 році в країні було нараховано близько 80 вовків.

За словами Брандгубера, вовк перебуває під захистом директиви Європейського Союзу, прийнятої в 1992 році, але вона передбачає винятки з цієї директиви.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF) заявив, що накази вбивати вовків порушують європейське законодавство, яке відносить їх до тварин, що перебувають під захистом.

"В Австрії ще не так багато вовків, і вона повинна зробити свій внесок у збереження виду, як це роблять інші європейські країни", – прокоментував експерт WWF Крістіан Пічер, закликаючи Єврокомісію до дій.

WWF вважає, що країна з населенням 9,1 мільйона осіб повинна вчитися у сусідніх держав, таких як Італія, яка "вже має десятиліття досвіду в цьому питанні". Фонд закликає Австрію поліпшити моніторинг тварин і уникати залякування популяції без необхідності.

Цієї весни влада німецької землі Баварія вирішила полегшити відстріл вовків після того, як фермери поскаржилися на те, що їхня худоба на альпійських пасовищах стає здобиччю хижаків.

У той самий час у Швеції в лютому відстріляли 54 вовків – найбільше у новітній історії країни. Довкола теми тривають суперечки захисників довкілля та мисливців.