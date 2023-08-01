В испанской Андалусии волков признали исчезнувшим видом

В южном регионе Испании Андалусия волка признали исчезнувшим видом, несмотря на то, что он давно имел защищенный статус.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В горных районах Андалусии волки водились столетиями, но в последние десятилетия их количество стремительно пошло на спад. С 2003 года региональное правительство регулярно проводило "перепись" популяции, чтобы понимать ситуацию и уменьшить конфликт с местными жителями, особенно фермерами.

До 2010 года считалось, что в регионе проживает шесть-восемь стай, всего до 56 особей.

В одном из последних отчетов региональный департамент по вопросам окружающей среды отметил, что с 2020 года признаков присутствия волков в Андалусии нет.

Часть исследователей говорит, что фактически репродуктивной группы не было уже с 2003 года, а доказательств пребывания волчьих стай в регионе нет с 2013 года.

Защитники окружающей среды называют ситуацию провалом и считают, что власти должны были раньше понять угрозу полного исчезновения вида и принять меры для его сохранения.

В середине XIX века на территории Испании проживало около 9 тысяч волков, но после последовательной политики истребления к 1970-м годам в Испании осталось лишь несколько сотен особей. Когда в тот период запретили уничтожение волков путем отравления, их численность снова начала расти.

На 2021 год в Испании насчитывали до 2500 волков в составе 297 стай. 90% из них проживали на северо-западе страны в регионах Галисия, Кастилия-и-Леон и Астурия, где волк является защищенным видом. Там охота на них запрещена.

В 2021 году правительство одобрило план восстановления популяции, предусматривающий, что численность волков в стране должна вырасти на 18%.

Политика в отношении популяции волков является предметом постоянных споров во многих европейских странах. Так, среди последних активизировались дебаты в Австрии после того, как несколько регионов дали разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот.

В Швеции за зимний период охоты отстреляли наибольшее количество волков в новейшей истории, что тоже вызвало споры.