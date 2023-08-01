До українки, затриманої в Батумі на протесті проти російського лайнера, хоче потрапити консул

Консул України у Грузії очікує дозволу відвідати українку, яку затримали 31 липня у Батумі на протесті проти круїзного лайнера з російськими туристами.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це у коментарі агентству сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко розповів, що посольство України у Грузії займається ситуацією затриманої на акції у Батумі українки.

"Консул запросила дозвіл на відвідання українки, щоб перевірити стан її здоров’я. Паралельно дипломати працюють над питанням звільнення", – зазначив речник МЗС.

Раніше "Радіо Свобода" публікувало коментар адвокатки затриманої Марини Чобанян, яка вже бачилася з підзахисною. За її словами, українку звинувачуюють у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо про ще одного громадянина України, затриманого на акції 31 липня, коли грузини та громадяни інших країн протестували проти заходу в порт Батумі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Серед його пасажирів були зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.