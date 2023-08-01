У Грузії на протестах проти скандального лайнера затримали ще одного громадянина України

У Грузії на акції проти лайнера Astoria Grande з російськими туристами, який напередодні прибув до Батумі, затримали ще одного громадянина України.

Про це повідомляє Sova.news з посиланням на МВС Грузії, пише "Європейська правда".

Українець Дмитро Зеркеський – серед 23 осіб, яких затримала поліція 31 липня в Батумі, його місцеперебування досі невідоме.

В Асоціації молодих юристів Грузії, яка захищає інтереси українця, заявили, що поки що відома тільки особа затриманого.

Дмитро Зеркеський – другий громадянин України, заарештований 31 липня. Раніше повідомлялося, що на акції протесту затримали Марину Чобанян, яка також є громадянкою України.

Лайнер Astoria Grande вдруге прибув до Батумі вранці у понеділок, 31 липня. Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти. Того ж вечора корабель відплив з Батумі.

Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну РФ проти України та російського президента Владіміра Путіна.

Пізніше стало відомо, що лайнер Astoria Grande більше не заходитиме до грузинського порту Батумі, де російських туристів двічі зустріли протестами.