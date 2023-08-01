К украинке, задержанной в Батуми на протесте против российского лайнера, хочет попасть консул

Консул Украины в Грузии ожидает разрешения посетить украинку, которую задержали 31 июля в Батуми на протесте против круизного лайнера с российскими туристами.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом в комментарии агентству сказал представитель МИД Украины Олег Николенко.

Николенко рассказал, что посольство Украины в Грузии занимается ситуацией задержанной на акции в Батуми украинки.

"Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения", – отметил представитель МИД.

Ранее "Радио Свобода" публиковало комментарий адвоката задержанной Марины Чобанян, которая уже виделась с подзащитной. По ее словам, украинку обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

Напомним, во вторник стало известно еще об одном гражданине Украины, задержанном на акции 31 июля, когда грузины и граждане других стран протестовали против захода в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами.

Среди его пассажиров были звезды телеканала RU.TV, которые поддерживают войну РФ против Украины и российского президента Владимира Путина.