У Німеччині попередили про шахрайську схему під виглядом пожертв для України

У Німеччині шахраї видають себе за українських єпископів, щоб отримати гроші нібито на допомогу Україні під час повномасштабної війни з Росією.

Про це йдеться в публікації німецького католицького інформагентства KNA, яке цитує "Європейська правда".

Шахрайську схему вперше описали в останньому випуску "Офіційного вісника Аугсбурзької єпархії".

Стверджується, що в електронних листах та листах з підробленими бланками, зворотними адресами та підписами зловмисники просять про нібито допомогу для українців, які постраждали від війни.

Канцелярія Апостольської екзархії для українців-католиків у Німеччині та Скандинавії в Мюнхені на запит KNA у вівторок підтвердила цю інформацію.

У листі до всіх 27 німецьких єпархій наприкінці червня владика Богдан Дзюрах звернув увагу на аферу й попросив бути більш обережними. У разі сумнівів, за його словами, офіс може допомогти перевірити, чи є звернення справжнім.

Як повідомлялось, у 2022 році громадяни Німеччини пожертвували загалом 1,012 мільярда євро на екстрену допомогу людям, які постраждали від війни в Україні. Це найбільша сума, яку коли-небудь жертвували в Німеччині з нагоди однієї надзвичайної ситуації.