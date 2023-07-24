Німці у 2022 році пожертвували Україні рекордний 1 млрд євро

У 2022 році громадяни Німеччини пожертвували загалом 1,012 мільярда євро на екстрену допомогу людям, які постраждали від війни в Україні.

Такі дані в понеділок навів Центральний інститут соціальних питань Німеччини (DZI), повідомляє "Європейська правда".

У дослідженні DZI взяли участь 74 організації, 43 з яких отримали пожертви на суму понад один мільйон євро, причому до цієї суми не входить одноразова допомога постраждалим людям не через благодійні організації, а також пожертви в натуральній формі.

За оцінкою аналітичного центру, номінально та з поправкою на інфляцію німці пожертвували на допомогу Україні 1 мільярд євро – це найвища сума, яку коли-небудь жертвували в Німеччині з нагоди однієї надзвичайної ситуації.

Загалом на благодійність у Німеччині у 2022 році пожертвували близько 12,9 мільярда євро, що лише на 0,3% більше, ніж у 2021 році. Якщо не враховувати одноразові пожертви на надзвичайні ситуації, загальний обсяг пожертв у 2022 році на 320 мільйонів євро менший, ніж у 2021-му.

"Зниження може бути пов'язане з більшою стриманістю донорів у зв'язку з різким зростанням цін у 2022 році або з тим, що надзвичайно велика солідарність з Україною призвела до зменшення пожертв на інші цілі", – вважає дослідник DZI Карстен Шульц-Зандхоф.

Минулого червня Центральний інститут соціальних питань Німеччини оцінив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії німецькі громадяни пожертвували Україні 812 мільйонів євро – це було максимальною номінальною сумою пожертвувань з часів Другої світової війни.