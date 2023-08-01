В Германии предупредили о мошеннической схеме под видом пожертвований для Украины

В Германии мошенники выдают себя за украинских епископов, чтобы получить деньги якобы на помощь Украине во время полномасштабной войны с Россией.

Об этом говорится в публикации немецкого католического информагентства KNA, которое цитирует "Европейская правда".

Мошенническую схему впервые описали в последнем выпуске "Официального вестника Аугсбургской епархии".

Утверждается, что в электронных письмах и письмах с поддельными бланками, обратными адресами и подписями злоумышленники просят о якобы помощи для украинцев, пострадавших от войны.

Канцелярия Апостольской экзархии для украинцев-католиков в Германии и Скандинавии в Мюнхене на запрос KNA во вторник подтвердила эту информацию.

В письме ко всем 27 немецким епархиям в конце июня владыка Богдан Дзюрах обратил внимание на аферу и попросил быть более осторожными. В случае сомнений, по его словам, офис может помочь проверить, является ли обращение настоящим.

Как сообщалось, в 2022 году граждане Германии пожертвовали всего 1,012 миллиарда евро на экстренную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине. Это самая большая сумма, которую когда-либо жертвовали в Германии по случаю одной чрезвычайной ситуации.