CNN: Україна надала США звіт про використання касетних боєприпасів

Україна відзвітувала Пентагону про використання американських касетних боєприпасів на полі бою.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю CNN повідомив неназваний український посадовець.

За його словами, передані Міноборони США дані, включають як кількість випущених снарядів, так і кількість знищених російських цілей, хоча посадовець відмовився назвати ці цифри.

Київ надав звіт Вашингтону у відповідь на його запит в рамках угоди про надання Україні артилерійських снарядів з касетними боєприпасами, що відомі як DPICM.

Минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну.

США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів 7 липня, до його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

Допомога Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далося рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним в умовах нестачі артилерійських снарядів.