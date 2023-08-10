CNN: Украина предоставила США отчет об использовании кассетных боеприпасов

Украина отчиталась Пентагону об использовании американских кассетных боеприпасов на поле боя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью CNN сообщил неназванный украинский чиновник.

По его словам, переданные Минобороны США данные, включают как количество выпущенных снарядов, так и количество уничтоженных российских целей, хотя чиновник отказался назвать эти цифры.

Киев предоставил отчет Вашингтону в ответ на его запрос в рамках соглашения о предоставлении Украине артиллерийских снарядов с кассетными боеприпасами, известных как DPICM.

В прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.

США объявили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов 7 июля, в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Помощь Вашингтона вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным в условиях нехватки артиллерийских снарядов.