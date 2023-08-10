Укр Рус Eng

Польща з нового року буде готова замінити німецькі Patriot власними

Четвер, 10 серпня 2023, 11:04

Польща з нового року зможе замінити німецькі ЗРК Patriot, які тимчасово прикривають небо країни, своїми власними.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це у радіоефірі розповів міністр оборони Маріуш Блащак. 

Блащака запитали, чи Польща скористається пропозицією Німеччини продовжити термін перебування її систем Patriot у Польщі до кінця року.

"Ми говорили про це під час візиту міністра Пісторіуса у нашу країну. До того часу ми будемо готові включити польські батареї Patriot у протиповітряну і протиракетну оборону країни", – сказав Маріуш Блащак.

Він також розкритикував попередню владу за нібито бездіяльність у питаннях захисту неба.

"Ми поступово вибудовуємо багаторівневу систему, у співпраці із США щодо Patriot і з Британією щодо CAMМ", – додав Блащак. 

Рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У січні німецькі ЗРК Patriot відправили до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною.

Крім того, польська сторона активно купує ці системи протиповітряної оборони у США.

У квітні Польща оголосила про підписання контракту на закупівлю двох перших підрозділів ракетної системи Narew, що має стати останньою ланкою системи ракетного захисту, названого "Щит Польщі". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща