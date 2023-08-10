Польща з нового року буде готова замінити німецькі Patriot власними

Польща з нового року зможе замінити німецькі ЗРК Patriot, які тимчасово прикривають небо країни, своїми власними.

Як повідомляє PAP, пише "Європейська правда", про це у радіоефірі розповів міністр оборони Маріуш Блащак.

Блащака запитали, чи Польща скористається пропозицією Німеччини продовжити термін перебування її систем Patriot у Польщі до кінця року.

"Ми говорили про це під час візиту міністра Пісторіуса у нашу країну. До того часу ми будемо готові включити польські батареї Patriot у протиповітряну і протиракетну оборону країни", – сказав Маріуш Блащак.

Він також розкритикував попередню владу за нібито бездіяльність у питаннях захисту неба.

"Ми поступово вибудовуємо багаторівневу систему, у співпраці із США щодо Patriot і з Британією щодо CAMМ", – додав Блащак.

Рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

У січні німецькі ЗРК Patriot відправили до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною.

Крім того, польська сторона активно купує ці системи протиповітряної оборони у США.

У квітні Польща оголосила про підписання контракту на закупівлю двох перших підрозділів ракетної системи Narew, що має стати останньою ланкою системи ракетного захисту, названого "Щит Польщі".