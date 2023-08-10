Польша с нового года будет готова заменить немецкие Patriot собственными

Польша с нового года сможет заменить немецкие ЗРК Patriot, которые временно прикрывают небо страны, своими собственными.

Как сообщает PAP, пишет "Европейская правда", об этом в радиоэфире рассказал министр обороны Мариуш Блащак.

Блащака спросили, воспользуется ли Польша предложением Германии продлить срок пребывания ее систем Patriot в Польше до конца года.

"Мы говорили об этом во время визита министра Писториуса в нашу страну. К тому времени мы будем готовы включить польские батареи Patriot в противовоздушную и противоракетную оборону страны", – сказал Мариуш Блащак.

Он также раскритиковал предыдущую власть за якобы бездействие в вопросах защиты неба.

"Мы постепенно выстраиваем многоуровневую систему, в сотрудничестве с США по Patriot и с Британией по CAMМ", – добавил Блащак.

Решение о предоставлении Польше трех систем Patriot вместе с военными, которые управляют системой, было принято Германией после событий в селе Пшеводув в ноябре 2022 года. В результате ракетного обстрела Украины со стороны России на территорию Польши упали элементы ракеты, что привело к гибели двух человек.

В январе немецкие ЗРК Patriot отправили в польский городок Замостье вблизи границы с Украиной.

Кроме того, польская сторона активно покупает эти системы противовоздушной обороны у США.

В апреле Польша объявила о подписании контракта на закупку двух первых подразделений ракетной системы Narew, которая должна стать последним звеном системы ракетной защиты, названного "Щит Польши".