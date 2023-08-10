Румунія скасувала мільярдну угоду про купівлю військових кораблів з Франції

Румунія скасовула угоду з французькою компанією Naval Group щодо придбання чотирьох військових кораблів за 1,2 млрд євро.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило міністерство оборони Румунії, повідомляє Reuters.

Зазначають, що довготривалу угоду скасували після того, як компанія та її молодший партнер з Румунії Santierul Naval Constanta не вклалися в терміни підписання контракту.

Компанія Naval Group у 2019 році виграла контракт на будівництво чотирьох корветів типу Gowind для Румунії, а також реконструкцію двох існуючих фрегатів за 1,2 млрд євро у партнерстві з Santierul Naval Constanta.

Однак угоду спочатку призупиняли через юридичні проблеми, а потім через те, що обидві компанії не змогли досягти порозуміння щодо зростання витрат.

Військово-морські сили Румунії є найменш модернізованим видом збройних сил країни, яка є членом НАТО. Цього року вона збільшила свої оборонні витрати до 2,5% ВВП у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Раніше представники румунської компанії Electromecanica та американської Raytheon Missiles&Defense підписали лист щодо намірів виробництва в Румунії ракет-перехоплювачів SkyCeptor.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що в Румунії створять центр підготовки льотчиків для керування винищувачами F-16, яким зможуть користуватись члени НАТО і країни-союзниці, зокрема Україна.