Румыния отменила миллиардную сделку о покупке военных кораблей из Франции

Румыния отменила соглашение с французской компанией Naval Group о приобретении четырех военных кораблей за 1,2 млрд евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявило министерство обороны Румынии, сообщает Reuters.

Отмечается, что долговременное соглашение отменили после того, как компания и ее младший партнер из Румынии Santierul Naval Constanta не уложились в сроки подписания контракта.

Компания Naval Group в 2019 году выиграла контракт на строительство четырех корветов типа Gowind для Румынии, а также реконструкцию двух существующих фрегатов за 1,2 млрд евро в партнерстве с Santierul Naval Constanta.

Однако соглашение сначала приостанавливали из-за юридических проблем, а затем из-за того, что обе компании не смогли достичь взаимопонимания относительно роста расходов.

Военно-морские силы Румынии являются наименее модернизированным видом вооруженных сил страны, которая является членом НАТО. В этом году она увеличила свои оборонные расходы до 2,5% ВВП в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Ранее представители румынской компании Electromecanica и американской Raytheon Missiles&Defense подписали письмо о намерениях производства в Румынии ракет-перехватчиков SkyCeptor.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Румынии создадут центр подготовки летчиков для управления истребителями F-16, которым смогут пользоваться члены НАТО и страны-союзницы, в частности Украина.