Завдяки чому Німеччина дозріла до передачі Україні далекобійних ракет Taurus

У той час, як у німецькому парламенті вже сформувалась широка коаліція прихильників передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, у канцлера Німеччини все ще збереглися аргументи проти.

Проте відстоювати свій курс канцлеру стає все складніше – і це збільшує шанси на те, що вже незабаром німецькі ракети поступлять на озброєння ЗСУ.

Докладніше – у статті журналістки ЄвроПравди Христини Бондарєвої Шольц проти, коаліція за: як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про постачання Taurus ще у травні, до початку свого літнього контрнаступу, який виявився складним та кровопролитним з огляду на добре укріплену оборону росіян.

Роль ракет Taurus важко переоцінити в умовах, коли Україна воює без належної підтримки з повітря.

Як і Storm Shadow, Taurus здатна знищувати важливі цілі в глибині ворожої території, однак її головна відмінність – діапазон.

Taurus здатна пролітати значно далі, на відстань до 500 кілометрів завдяки більш сучасному реактивному двигуну, і вражати цілі без заходу літака у повітряний простір ворога, а це означає – збереження життя екіпажу. Вона летить на швидкості майже 1000 км/год і дуже низько, менше ніж 50 метрів над землею, тож може бути непомітною для ворожих радарів.

Ракету не без підстав називають "винищувачем бункерів", оскільки вона спроможна знищувати навіть добре захищені об’єкти. Як це працює – можна переглянути у докладному відео.

Taurus називають критично важливими для звільнення українських територій, зокрема, Криму. Вони можуть охопити весь півострів.

Які ж аргументи зупиняють Шольца від постачання крилатих ракет?

Перший – це те, що американські союзники також не постачають свої крилаті ракети ATACMS.

Інше побоювання канцлера – мовляв, Україна буде бити цими ракетами не тільки по окупованих Росією територіях, але і по території РФ.

Крім того, вважає офіційний Берлін, німецькі ракети не здатні змінити ситуацію на полі бою у короткостроковій перспективі. Готовими до розгортання є лише 150 із загалом 600 ракет на озброєнні бундесверу. Експерти зауважують, що виробник міг би відновити і сотні інших ракет для експорту в Україну, однак для цього потрібен час.

Втім, у німецькому парламенті, зокрема у керівній коаліції, з’являється все більше тих, хто вимагає від Шольца поквапитися з рішенням.

Якщо раніше особливо активними у цьому питанні були "зелені" та вільні демократи, то тепер тиск надходить і з партії канцлера.

У цілому, як констатував політик коаліційної Вільної демократичної партії з питань оборони Маркус Фабер, нині всі демократичні сили Бундестагу підтримують постачання Taurus Україні.

"Ми повинні здійснити це якнайшвидше і таким чином допомогти порушити управління та тилове забезпечення військ вторгнення", – заявив Фабер днями.

Його заклик пролунав після того, як у партії Шольца врешті скресла крига.

"Мене не хвилює те, що Taurus буде використаний проти цілей на території Росії. Поки що ми завжди могли покладатися на відповідні домовленості з Києвом", – каже інший соціал-демократ, однопартієць Шварца Нільс Шмід.

Депутати інших партій також звертають увагу на те, що Україна дотримує свого слова не бити по РФ західною зброєю. Ракети Storm Shadow і SCALP Київ досі використовував винятково для ударів по окупованих Росією районах.

А ось депутатка від вільних демократів Агнес Штрак-Ціммерман вазагалі вважає, що Україна має легітимне право запускати ракети і по російській території.

Зрештою, експерти підкреслюють, що Taurus можна запрограмувати так, аби ці ракети не долітали до РФ.

Докладніше – у матеріалі Христини Бондарєвої Шольц проти, коаліція за: як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.