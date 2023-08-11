Благодаря чему Германия созрела к передаче Украине дальнобойных ракет Taurus

В то время, как в немецком парламенте уже сформировалась широкая коалиция сторонников передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, у канцлера Германии все еще сохранились аргументы против.

Однако отстаивать свой курс канцлеру становится все сложнее – и это увеличивает шансы на то, что уже вскоре немецкие ракеты поступят на вооружение ВСУ.

Подробнее – в статье журналистки ЕвроПравды Кристины Бондаревой Шольц против, коалиция за: как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Украина официально обратилась к Германии с просьбой о поставках Taurus еще в мае, до начала своего летнего контрнаступления, которое оказалось сложным и кровопролитным, учитывая хорошо укрепленную оборону россиян.

Роль ракет Taurus трудно переоценить в условиях, когда Украина воюет без надлежащей поддержки с воздуха.

Как и Storm Shadow, Taurus способна уничтожать важные цели в глубине вражеской территории, однако ее главное отличие – диапазон.

Taurus способна пролетать значительно дальше, на расстояние до 500 километров благодаря более современному реактивному двигателю, и поражать цели без захода самолета в воздушное пространство врага, а это означает – сохранение жизни экипажа. Она летит на скорости почти 1000 км/ч и очень низко, менее 50 метров над землей, поэтому может быть незаметной для вражеских радаров.

Ракету не без оснований называют "истребителем бункеров", поскольку она способна уничтожать даже хорошо защищенные объекты. Как это работает – можно посмотреть в подробном видео.

Taurus называют критически важными для освобождения украинских территорий, в частности, Крыма. Они могут охватить весь полуостров.

Какие же аргументы останавливают Шольца от поставки крылатых ракет?

Первый – это то, что американские союзники также не поставляют свои крылатые ракеты ATACMS.

Другое опасение канцлера – мол, Украина будет бить этими ракетами не только по оккупированным Россией территориям, но и по территории РФ.

Кроме того, считает официальный Берлин, немецкие ракеты не способны изменить ситуацию на поле боя в краткосрочной перспективе. Готовыми к развертыванию являются лишь 150 из всего 600 ракет на вооружении бундесвера. Эксперты отмечают, что производитель мог бы восстановить и сотни других ракет для экспорта в Украину, однако для этого нужно время.

Впрочем, в немецком парламенте, в частности в правящей коалиции, появляется все больше тех, кто требует от Шольца поторопиться с решением.

Если раньше особенно активными в этом вопросе были "зеленые" и свободные демократы, то теперь давление поступает и из партии канцлера.

В целом, как констатировал политик коалиционной Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер, сейчас все демократические силы Бундестага поддерживают поставку Taurus Украине.

"Мы должны осуществить это как можно быстрее и таким образом помочь нарушить управление и тыловое обеспечение войск вторжения", – заявил Фабер на днях.

Его призыв прозвучал после того, как в партии Шольца наконец-то тронулся лед.

"Меня не волнует то, что Taurus будет использован против целей на территории России. Пока мы всегда могли полагаться на соответствующие договоренности с Киевом", – говорит другой социал-демократ, однопартиец Шварца Нильс Шмид.

Депутаты других партий также обращают внимание на то, что Украина держит свое слово не бить по РФ западным оружием. Ракеты Storm Shadow и SCALP Киев до сих пор использовал исключительно для ударов по оккупированным Россией районам.

А вот депутат от свободных демократов Агнес Штрак-Циммерман вообще считает, что Украина имеет легитимное право запускать ракеты и по российской территории.

В конце концов, эксперты подчеркивают, что Taurus можно запрограммировать так, чтобы эти ракеты не долетали до РФ.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Шольц против, коалиция за: как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.