Прем’єр Латвії почав переговори про коаліцію з новими партнерами

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш почав переговори про коаліцію із Союзом зелених та фермерів і "Прогресивними", та не збирається у відставку.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

11 серпня після зустрічі з теперішніми коаліційними партнерами – "Об’єднаним списком" і "Нацоб’єднанням" – Каріньш оголосив, що поки готовий далі працювати з ними за умови підписання меморандуму щодо роботи, яку потрібно виконати невідкладно.

Також партії погодилися на пропозицію Каріньша замінити деяких міністрів.

Водночас він заявив, що починає роботу над формуванням іншої коаліції і почне переговори із Союзом зелених та фермерів і "Прогресивними", але запрошує до перемовин і нинішніх партнерів.

Каріньш додав, що продовжить виконувати обов’язки прем’єра та паралельно вести переговори про нову коаліцію.

Він допустив, що очолить і наступний уряд, хоча раніше з’являлися припущення, що за зміни уряду на прем’єрську посаду буде претендувати міністр фінансів Арвілс Ашераденс, а Каріньш перейде у МЗС.

Про те, як обрання Рінкевичса президентом загострило суперечки у коаліції, читайте у статті Занадто консервативна Латвія: як обрання президента-гея ледь не зруйнувало уряд країни

Нагадаємо, Кріш’яніс Каріньш з 8 липня і до затвердження нового міністра виконуватиме обов'язки глави МЗС, оскільки Рінкевичс вступив на посаду президента.