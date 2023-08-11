Премьер Латвии начал переговоры о коалиции с новыми партнерами

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начал переговоры о коалиции с Союзом зеленых и фермеров и "Прогрессивными", и не собирается в отставку.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

11 августа после встречи с нынешними коалиционными партнерами – "Объединенным списком" и "Нацобъединением" – Кариньш объявил, что пока готов дальше работать с ними при условии подписания меморандума о работе, которую нужно выполнить безотлагательно.

Также партии согласились на предложение Кариньша заменить некоторых министров.

В то же время он заявил, что начинает работу над формированием новой коалиции и начнет переговоры с Союзом зеленых и фермеров и "Прогрессивными", но приглашает к переговорам и нынешних партнеров.

Кариньш добавил, что продолжит исполнять обязанности премьера и параллельно вести переговоры о новой коалиции.

Он допустил, что возглавит и следующее правительство, хотя ранее появлялись предположения, что при смене правительства на премьерский пост будет претендовать министр финансов Арвилс Ашераденс, а Кариньш перейдет в МИД.

О том, как избрание Ринкевичса президентом обострило споры в коалиции, читайте в статье Слишком консервативная Латвия: как избрание президента-гея едва не разрушило правительство страны.

Напомним, Кришьянис Кариньш с 8 июля и до утверждения нового министра будет исполнять обязанности главы МИД, поскольку Ринкевичс вступил в должность президента.