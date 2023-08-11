Болгарія проведе капітальний ремонт реактивних двигунів МіГ-29 за 9,5 млн євро 

Болгарія підписала угоду з польською компанією Wojskowe Zakłady Lotnicze на 9,5 млн євро на капітальний ремонт шести реактивних двигунів МіГ-29.

Про це повідомило в п'ятницю міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Капітальний ремонт буде проведено "з метою забезпечення льотної придатності літаків МіГ-29 до досягнення експлуатаційних можливостей для несення бойового чергування з новою бойовою платформою F-16 Block 70", – йдеться в заяві міністерства.

Контракт був підписаний у п'ятницю за результатами відкритих торгів, його загальна вартість становить 9,552 мільйона євро, йдеться в повідомленні.

Передбачено, що термін ремонту кожного двигуна не перевищуватиме дев'яти місяців з моменту передачі.

Болгарія є однією з країн, які надають військову підтримку Україні.

3 серпня болгарський уряд схвалив проєкт угоди між Міністерствами внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання 100 БТР.

Це перший випадок, коли болгарська сторона передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.

Наприкінці червня Болгарія схвалила новий пакет військової допомоги Україні, деталі якого не розкривають.

