Болгария проведет капитальный ремонт реактивных двигателей МиГ-29 за 9,5 млн евро 

Болгария подписала соглашение с польской компанией Wojskowe Zakłady Lotnicze на 9,5 млн евро на капитальный ремонт шести реактивных двигателей МиГ-29.

Об этом сообщило в пятницу министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Капитальный ремонт будет проведен "с целью обеспечения летной годности самолетов МиГ-29 до достижения эксплуатационных возможностей для несения боевого дежурства с новой боевой платформой F-16 Block 70", – говорится в заявлении министерства.

Контракт был подписан в пятницу по результатам открытых торгов, его общая стоимость составляет 9,552 миллиона евро, говорится в сообщении.

Предусмотрено, что срок ремонта каждого двигателя не будет превышать девяти месяцев с момента передачи.

Болгария является одной из стран, которые оказывают военные поддержку Украине.

3 августа болгарское правительство одобрило проект соглашения между Министерствами внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении 100 БТР.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

В конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.