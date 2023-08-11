У Чехії після зґвалтування неповнолітньої скликають спрямований проти українців протест

У чеському місті Пльзень після зґвалтування і спроби вбивства 18-річним українцем на три роки молодшої за нього дівчини у соціальних мережах люди закликають до акції протесту проти українців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Зловмисник виманив дівчину на прогулянку вздовж річки у вівторок ввечері. Дівчина була знайома з молодим чоловіком і погодилася. Під час прогулянки в лісі він зв'язав їй руки, заклеїв рот скотчем і зґвалтував. "Згодом він порізав її і погрожував їй смертю", – розповіла прессекретар поліції Міхаела Райндлова.

Потім він загорнув дівчину в мішок, скинув у яр і поїхав з місця злочину. Вдавши з себе мертву, вона, ймовірно, врятувала себе.

Дівчина згодом змогла сама звернутися за допомогою. Через кілька годин після злочину поліція затримала 18-річного хлопця. Слідчі пред'явили йому звинувачення у замаху на вбивство та зґвалтуванні. У п'ятницю суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після того, як видання Novinky повідомило про цю подію, в соціальній мережі з'явилися коментарі, сповнені ненависті. Люди вже скликали на суботу пльзеньський марш, який, як передбачається, буде спрямований проти українців.

У поліції уточнили, що йдеться не про біженця, а про молодого чоловіка, який тривалий час проживає в місті.

"Як і раніше, думка – це одне, а поширення ненависті – зовсім інше. Це нікому не допоможе. Ненависть неприйнятна, і наш обов'язок – розслідувати всі злочини", – додали в поліції.

В центральній частині міста або в постраждалому районі Дубравки ще не було офіційно зареєстровано жодної акції протесту. Але поліція вже займається цим питанням.

Мер Пльзеня Роман Заржицький також прокоментував цей випадок. "Мені дуже шкода дівчину. Як батько дочки такого ж віку, я навіть не можу уявити, через яке пекло їй довелося пройти. Такому вчинку немає виправдання, і навіть найсуворіше покарання не буде достатнім для винуватця. Було завдано не тільки фізичної шкоди, а й психологічної, яку дівчинка буде нести з собою все життя. Сподіваюся, що вона буде сильною і якнайшвидше все це подолає", – сказав він.

Заржицький скликав на понеділок позачергову нараду, на якій він обговорить ситуацію в Пльзені з представниками поліції і департаменту безпеки.

Нагадаємо, раніше у червні між українською та ромською громадою Чехії виникла напруженість через вбивство у місті Брно рома.

А на початку липня у Пардубіце сотні ромів з усієї Чехії вийшли на акцію протесту після конфлікту між місцевими ромами та трьома українцями.