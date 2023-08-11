В Чехии после изнасилования несовершеннолетней созывают направленный против украинцев протест

В чешском городе Пльзень после изнасилования и попытки убийства 18-летним украинцем на три года младше него девушки в социальных сетях люди призывают к акции протеста против украинцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Злоумышленник выманил девушку на прогулку вдоль реки во вторник вечером. Девушка была знакома с молодым человеком и согласилась. Во время прогулки в лесу он связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал. "Впоследствии он порезал ее и угрожал ей смертью", – рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Райндлова.

Затем он завернул девушку в мешок, сбросил в овраг и уехал с места преступления. Притворившись мертвой, она, вероятно, спасла себя.

Девушка впоследствии смогла сама обратиться за помощью. Через несколько часов после преступления полиция задержала 18-летнего парня. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство и изнасиловании. В пятницу суд должен избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После того, как издание Novinky сообщило об этом событии, в социальной сети появились комментарии, полные ненависти. Люди уже созвали на субботу пльзеньский марш, который, как предполагается, будет направлен против украинцев.

В полиции уточнили, что речь идет не о беженце, а о молодом человеке, который длительное время проживает в городе.

"Как и раньше, мнение – это одно, а распространение ненависти – совсем другое. Это никому не поможет. Ненависть неприемлема, и наша обязанность – расследовать все преступления", – добавили в полиции.

В центральной части города или в пострадавшем районе Дубравки еще не было официально зарегистрировано ни одной акции протеста. Но полиция уже занимается этим вопросом.

Мэр Пльзеня Роман Заржицкий также прокомментировал этот случай. "Мне очень жаль девушку. Как отец дочери такого же возраста, я даже не могу представить, через какой ад ей пришлось пройти. Такому поступку нет оправдания, и даже самое суровое наказание не будет достаточным для виновника. Был нанесен не только физический вред, но и психологический, который девочка будет нести с собой всю жизнь. Надеюсь, что она будет сильной и как можно быстрее все это преодолеет", – сказал он.

Заржицкий созвал на понедельник внеочередное совещание, на котором он обсудит ситуацию в Пльзене с представителями полиции и департамента безопасности.

Напомним, ранее в июне между украинской и ромской общиной Чехии возникла напряженность из-за убийства в городе Брно рома.

А в начале июля в Пардубице сотни ромов со всей Чехии вышли на акцию протеста после конфликта между местными ромами и тремя украинцами.