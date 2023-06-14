Вбивство у Чехії призвело до напруженості між ромами і українцями, від цього виграють радикали

Вбивство в Чехії – джерела стверджують, що вбивцею був українець – викликало напруженість у відносинах між українською та ромською громадами, а націоналісти прагнуть скористатися трагедією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У суботу в чеському місті Брно було вбито 23-річного чоловіка. Хоча поліція офіційно цього не підтвердила, за інформацією з кількох джерел, нападником був чоловік української національності, а жертвою – ромський юнак. Мер міського району Брно Бистрц також підтвердив, що підозрюваний був українцем.

"Ми хочемо, щоб винний, який скоїв це звірство, був належним чином покараний, а проблемні – і я ще раз підкреслюю, проблемні – українці були вигнані", – заявила Жанета Плачеткова, одна з організаторів запланованої демонстрації.

Однак, як повідомляє чеський новинний сайт Seznam Zprávy, трагедією хочуть скористатися радикальні політичні сили. Серед тих, хто планує протести біля меморіалу, є люди, пов'язані з рухом, який Міністерство внутрішніх справ класифікує як екстремістський.

"Я хотів би закликати всіх не піддаватися на маніпуляції тих, хто під впливом цілком зрозумілих емоцій захоче використати гідний осуду вчинок однієї людини для розпалювання нетерпимості до будь-якої групи людей. Принцип колективної вини так само гідний осуду, як і саме насильство", – написав у Твіттері міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Урядова уповноважена у справах ромської меншини Люція Фукова закликала ромів зберігати спокій і не робити узагальнень щодо національності злочинця.

"У цей момент необхідно зберігати спокій і не узагальнювати щодо національності злочинця. Ми самі давно боремося з узагальненнями", – написала вона у Твіттері.

"Вже за кілька днів я зустрічатимусь у Брно не лише з представниками поліції, а й з неурядовими організаціями та місцевими ромами. Насильство не повинно породжувати більше насильства", – додала вона.

Нагадаємо, Ярослав Попелка, який в середині березня на антиурядовій демонстрації в Празі закликав зняти український прапор з Національного музею, був засуджений Окружним судом району Прага 1 до чотирьох місяців умовно з півторарічним випробувальним терміном за підбурювання до злочинних дій.