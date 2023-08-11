В Італії затримали двох французів, які здерлися на шпиль Міланського собору

В Італії двоє молодих французів були ненадовго заарештовані в п'ятницю вранці після того, як здерлися на шпиль Міланського собору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Сьогодні вранці місцеві поліцейські в Мілані бачили двох молодих людей, які підіймалися на шпиль собору Дуомо", – повідомив співробітник служби безпеки муніципалітету Мілана Марко Гранеллі.

Questa mattina alle 6.10 Polizia Locale di #Milano ha visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del #Duomo.Identificati e denunciati, non sembra esserci alcun legame con l'imbrattamento di lunedì. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta. pic.twitter.com/TnNkl3hu8m — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) August 11, 2023

За його словами, поліція підняла тривогу, перш ніж розташуватися навколо собору, щоб затримати двох альпіністів. "Як тільки вони спустилися, їх заарештували і встановили, що вони французи", – додав він.

За даними італійських ЗМІ, це двоє молодих людей у віці 18 і 20 років з регіону Ліон. Вони були частиною групи, яка здирається на пам'ятки по всій Європі.

У 2013 році один італієць піднявся на вершину Міланського собору, яка сягає 108,5 метрів у висоту. Він стрибнув з парашутом. Його заарештували після приземлення і судили за "кидання небезпечних предметів", але врешті-решт виправдали.

Нагадаємо, у квітні альпініст Ален Робер, також відомий як французький "спайдермен", піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.