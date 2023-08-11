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В Італії затримали двох французів, які здерлися на шпиль Міланського собору

П'ятниця, 11 серпня 2023, 17:47

В Італії двоє молодих французів були ненадовго заарештовані в п'ятницю вранці після того, як здерлися на шпиль Міланського собору.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

"Сьогодні вранці місцеві поліцейські в Мілані бачили двох молодих людей, які підіймалися на шпиль собору Дуомо", – повідомив співробітник служби безпеки муніципалітету Мілана Марко Гранеллі.

За його словами, поліція підняла тривогу, перш ніж розташуватися навколо собору, щоб затримати двох альпіністів. "Як тільки вони спустилися, їх заарештували і встановили, що вони французи", – додав він.

За даними італійських ЗМІ, це двоє молодих людей у віці 18 і 20 років з регіону Ліон. Вони були частиною групи, яка здирається на пам'ятки по всій Європі.

У 2013 році один італієць піднявся на вершину Міланського собору, яка сягає 108,5 метрів у висоту. Він стрибнув з парашутом. Його заарештували після приземлення і судили за "кидання небезпечних предметів", але врешті-решт виправдали.

Нагадаємо, у квітні альпініст Ален Робер, також відомий як французький "спайдермен", піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.

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Італія