Французький "спайдермен" на знак протесту проти пенсійної реформи піднявся на хмарочос без страховки 

Альпініст Ален Робер, також відомий як "французький спайдермен", піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі в середу на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Робер піднявся на 150-метровий хмарочос у паризькому діловому районі Ла Дефанс, використовуючи лише власні руки і пару альпіністських черевиків.

"Я тут, щоб сказати Емманюелю Макрону, щоб він повернувся на землю... піднімаючись без страховки", – сказав 60-річний чоловік журналістам перед початком підйому.

A free climber known as the 'French Spiderman' has climbed a 38-storey skyscraper in Paris, without a safety harnass, to show his support for the protests against Macron's pension reforms. pic.twitter.com/UBZtdk295C — Mark Alan Pearce (@PearceAlan1962) April 19, 2023

Робер відомий тим, що піднявся на понад 150 висотних споруд, включаючи Ейфелеву вежу і Бурдж-Халіфу в Дубаї. Він пояснив, що своїм вчинком хотів "показати підтримку тим, хто виступає проти пенсійної реформи".

За словами Робера, суперечливе законодавство означає, що він повинен продовжувати працювати і підніматися ще довше.

У суботу Макрон підписав вкрай непопулярний законопроєкт про пенсійну реформу після того, як Конституційна рада Франції винесла рішення на користь найбільш спірної його частини про підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років.

Хоча закон вже набув чинності, профспілки налаштовані продовжувати акції протесту. Макрон висловив жаль через відсутність компромісу щодо пенсійної реформи, та скасовувати її не планує.

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