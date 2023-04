Французький "спайдермен" на знак протесту проти пенсійної реформи піднявся на хмарочос без страховки 

Альпініст Ален Робер, також відомий як "французький спайдермен", піднявся на 38-поверховий хмарочос у Парижі в середу на знак протесту проти суперечливої пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Робер піднявся на 150-метровий хмарочос у паризькому діловому районі Ла Дефанс, використовуючи лише власні руки і пару альпіністських черевиків.

"Я тут, щоб сказати Емманюелю Макрону, щоб він повернувся на землю... піднімаючись без страховки", – сказав 60-річний чоловік журналістам перед початком підйому.

A free climber known as the 'French Spiderman' has climbed a 38-storey skyscraper in Paris, without a safety harnass, to show his support for the protests against Macron's pension reforms. pic.twitter.com/UBZtdk295C