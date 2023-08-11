В Италии задержали двух французов, которые взобрались на шпиль Миланского собора

Двое молодых французов были ненадолго арестованы в пятницу утром после того, как взобрались на шпиль Миланского собора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Сегодня утром местные полицейские в Милане видели двух молодых людей, которые поднимались на шпиль собора Дуомо", – сообщил сотрудник службы безопасности муниципалитета Милана Марко Гранелли.

Questa mattina alle 6.10 Polizia Locale di #Milano ha visto due giovani arrampicati sulla guglia della Madonnina del #Duomo.Identificati e denunciati, non sembra esserci alcun legame con l'imbrattamento di lunedì. Anche stamattina la Polizia Locale era presente ed è intervenuta. pic.twitter.com/TnNkl3hu8m — Marco Granelli (@MarcoGranelliMI) August 11, 2023

По его словам, полиция подняла тревогу, прежде чем расположиться вокруг собора, чтобы задержать двух альпинистов. "Как только они спустились, их арестовали и установили, что они французы", – добавил он.

По данным итальянских СМИ, это двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет из региона Лион. Они были частью группы, которая взбирается на памятники по всей Европе.

В 2013 году один итальянец поднялся на вершину Миланского собора, которая достигает 108,5 метров в высоту. Он прыгнул с парашютом. Его арестовали после приземления и судили за "бросание опасных предметов", но в конце концов оправдали.

Напомним, в апреле альпинист Ален Робер, также известный как французский "спайдермен", поднялся на 38-этажный небоскреб в Париже в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.