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В Италии задержали двух французов, которые взобрались на шпиль Миланского собора

Пятница, 11 августа 2023, 17:47

Двое молодых французов были ненадолго арестованы в пятницу утром после того, как взобрались на шпиль Миланского собора.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

"Сегодня утром местные полицейские в Милане видели двух молодых людей, которые поднимались на шпиль собора Дуомо", – сообщил сотрудник службы безопасности муниципалитета Милана Марко Гранелли.

По его словам, полиция подняла тревогу, прежде чем расположиться вокруг собора, чтобы задержать двух альпинистов. "Как только они спустились, их арестовали и установили, что они французы", – добавил он.

По данным итальянских СМИ, это двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет из региона Лион. Они были частью группы, которая взбирается на памятники по всей Европе.

В 2013 году один итальянец поднялся на вершину Миланского собора, которая достигает 108,5 метров в высоту. Он прыгнул с парашютом. Его арестовали после приземления и судили за "бросание опасных предметов", но в конце концов оправдали.

Напомним, в апреле альпинист Ален Робер, также известный как французский "спайдермен", поднялся на 38-этажный небоскреб в Париже в знак протеста против противоречивой пенсионной реформы президента Эмманюэля Макрона.

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Италия