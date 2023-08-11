ВМС Франції отримали другу атомну субмарину класу Barracuda

Duguay-Trouin, другий французький атомний підводний човен класу Barracuda, був офіційно переданий ВМС Франції після завершення кампанії морських випробувань.

Про це повідомило в четвер Міністерство збройних сил Франції, передає "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Отримання підводного човна Генеральним управлінням озброєнь відбулося 28 липня в Бресті, йдеться в заяві міністерства.

З моменту свого першого виходу в море наприкінці березня Duguay-Trouin пройшла серію випробувань, спрямованих на перевірку своїх технічних і експлуатаційних можливостей, зокрема, швидкості, роботи на різних глибинах занурення і роботи своїх установок, в тому числі ядерної котельні.

Підводний човен, який має ім'я французького корсара 18-го століття, ще має здійснити так зване довготривале розгортання, що дозволить перевірити його військові можливості перед допуском до активної служби.

Чорна сталева субмарина довжиною 99 м і вагою 5 200 тонн озброєна торпедами, протикорабельними ракетами і крилатими ракетами (MdCN) з радіусом дії 1 000 кілометрів проти наземних цілей.

Човен також може розгортати сили спеціального призначення. Місія субмарини полягає в захисті цінних об'єктів, таких як авіаносці і підводні ракетоносці з ядерними ракетами, а також у відстеженні ворожих підводних човнів і зборі розвідувальної інформації.

На додаток до Suffren, яка вступила в стрій в червні 2022 року, і Duguay-Trouin, на різних стадіях будівництва перебувають ще чотири підводні човни (Tourville, de Grasse, Rubis і Casabianca). Їх постачання триватимуть до 2030 року, щоб замінити підводні човни класу Rubis, які надійшли на озброєння з 1980-х років.

У липні повідомлялося, що Польща розпочинає перші кроки для майбутньої закупівлі для своїх військово-морських сил субмарин нового типу.