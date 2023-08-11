ВМС Франции получили вторую атомную субмарину класса Barracuda

Duguay-Trouin, вторая французская атомная подводная лодка класса Barracuda, была официально передана ВМС Франции после завершения кампании морских испытаний.

Об этом сообщило в четверг Министерство вооруженных сил Франции, передает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Получение подводной лодки Генеральным управлением вооружений состоялось 28 июля в Бресте, говорится в заявлении министерства.

С момента своего первого выхода в море в конце марта Duguay-Trouin прошла серию испытаний, направленных на проверку своих технических и эксплуатационных возможностей, в частности, скорости, работы на различных глубинах погружения и работы своих установок, в том числе ядерной котельной.

Подводная лодка, которая носит имя французского корсара 18-го века, еще должна осуществить так называемое долговременное развертывание, что позволит проверить ее военные возможности перед допуском к активной службе.

Черная стальная субмарина длиной 99 м и весом 5 200 тонн вооружена торпедами, противокорабельными ракетами и крылатыми ракетами (MdCN) с радиусом действия 1 000 километров против наземных целей.

Лодка также может развертывать силы специального назначения. Миссия субмарины заключается в защите ценных объектов, таких как авианосцы и подводные ракетоносцы с ядерными ракетами, а также в отслеживании вражеских подводных лодок и сборе разведывательной информации.

В дополнение к Suffren, которая вступила в строй в июне 2022 года, и Duguay-Trouin, на разных стадиях строительства находятся еще четыре подводные лодки (Tourville, de Grasse, Rubis и Casabianca). Их поставки продлятся до 2030 года, чтобы заменить подводные лодки класса Rubis, которые поступили на вооружение с 1980-х годов.

В июле сообщалось, что Польша начинает первые шаги для будущей закупки для своих военно-морских сил субмарин нового типа.