В Німеччині школяр знайшов на дитмайданчику 1800-літню монету

У п'ятницю, 11 серпня, у Бремені представили археологічну знахідку – денарій часів римського імператора Марка Аврелія – та її першовідкривача, дев'ятирічного хлопчика.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Знахідка, про яку йдеться, – римська срібна монета часів Марка Аврелія, який правив зі 161 року по 180 рік.

Фото: DPA

"Для Бремена ця знахідка має особливу цінність", – заявила очільниця бременського археологічного відомства Ута Галле.

Крім історичної цінності, вона унікальна тим, що була виявлена за межами територій, що перебували під владою Римської імперії.

Хлопчик знайшов монету влітку 2022 року в Бремені-Арштайні, коли грався на дитячому майданчику зі своїми однокласниками в групі продовженого дня. Вік археологічної знахідки може сягати 1800 років.

Школяр Б’ярне відніс спочатку монету додому, а потім, через якийсь час, звернувся до міських експертів з археології.

Нагадаємо, у липні Баварське управління кримінальної поліції оголосило про арешт чотирьох підозрюваних у справі про викрадення кількох сотень кельтських золотих монет із місцевого римсько-кельтського музею.