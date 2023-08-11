В Германии школьник нашел на детской площадке 1800-летнюю монету

В пятницу, 11 августа, в Бремене представили археологическую находку – денарий времен римского императора Марка Аврелия – и ее первооткрывателя, девятилетнего мальчика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Находка, о которой идет речь, – римская серебряная монета времен Марка Аврелия, который правил со 161 года по 180 год.

Фото: DPA

"Для Бремена эта находка имеет особую ценность", – заявила руководительница бременского археологического ведомства Ута Галле.

Кроме исторической ценности, она уникальна тем, что была обнаружена за пределами территорий, находившихся под властью Римской империи.

Мальчик нашел монету летом 2022 года в Бремене-Арштайне, когда играл на детской площадке со своими одноклассниками в группе продленного дня. Возраст археологической находки может достигать 1800 лет.

Школьник Бьярне отнес сначала монету домой, а затем, спустя какое-то время, обратился к городским экспертам по археологии.

Напомним, в июле Баварское управление криминальной полиции объявило об аресте четырех подозреваемых по делу о похищении нескольких сотен кельтских золотых монет из местного римско-кельтского музея.