У Німеччині арештували підозрюваних у резонансній крадіжці сотень кельтських монет

Баварське управління кримінальної поліції в середу оголосило про арешт чотирьох підозрюваних у справі про викрадення кількох сотень кельтських золотих монет із місцевого римсько-кельтського музею.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як оголосила поліція, підозрювані в крадіжці були арештовані у вівторок під час поліцейської операції в районі міста Шверін, що є адміністративним центром північно-східної федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

За деякими даними, правоохоронцям також вдалось вилучити частину викраденого золота, та більше подробиць, як очікується, розкриють у четвер.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року співробітники римсько-кельтського музею в баварському місті Манхінг виявили, що 450 кельтських монет вартістю в кілька мільйонів євро були викрадені з вітрини.

Зрештою встановили, що були викрадені 483 кельтські золоті монети, датовані приблизно 100 роком до нашої ери. Монети, виявлені в 1999 році, вважаються однією з найбільших кельтських золотих знахідок ХХ століття.

Слідчі оцінили комерційну вартість викраденого в 1,8 мільйона євро, а вартість чистого золота 3,7-кілограмового скарбу на той час становила близько 250 тисяч євро.

Цей напад став останнім у серії гучних пограбувань музеїв у Німеччині.

У 2019 році Королівський палац Дрездена зазнав нападу злодіїв, які здійснили зухвалий нічний наліт на музей "Зелене склепіння". Сума цієї крадіжки склала щонайменше 113,8 млн євро. П'ятьом обвинуваченим оголосили вироки у травні цього року.