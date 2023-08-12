У Латвії жителів попросили не турбуватись через звуки розриву боєприпасів

Жителів латвійського міста Даугавпілс, що біля білоруського кордону, попередили про звуки вибухів і пересування військової техніки у зв’язку з проведенням навчань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

З 12 до 19 серпня в Даугавпілсі відбудуться військові навчання Нацгвардії з метою навчання і перевірки бойових навичок підрозділів. Навчання відбуваються в рамках підготовки до майбутніх осінніх комплексних навчань з національної оборони Namejs 2023.

Військові навчання відбудуться в районах, узгоджених із керівництвом Даугавпілса.

Під час навчань озброєні солдати і нацгвардійці пересуватимуться адміністративною територією Даугавпілса, також може бути використано і військовий транспорт.

З 12 до 13 серпня у світлий час доби, а з 14 до 19 серпня як у світлий, так і в темний час доби застосовуватимуть навчальні боєприпаси та інші засоби імітації бою.

У пресцентрі Нацгвардії зазначили, що може бути гучно, проте боєприпаси не становлять загрози для життя і здоров'я людей.

"Ми закликаємо громадян не хвилюватися, коли вони побачать військовий транспорт, нацгвардійців і військовослужбовців, які пересуваються з метою навчання, а також закликаємо мешканців із розумінням ставитися до діяльності Нацгвардії, що спрямована на зміцнення національної та колективної безпеки НАТО", – зазначили організатори навчань.

Цього тижня, нагадаємо, уряд Латвії ухвалив рішення на пів року посилити режим охорони кордону з Білоруссю.