В Латвии жителей попросили не беспокоиться из-за звуков разрыва боеприпасов

Жителей латвийского города Даугавпилс, что у белорусской границы, предупредили о звуках взрывов и передвижения военной техники в связи с проведением учений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

С 12 по 19 августа в Даугавпилсе состоятся военные учения Нацгвардии с целью обучения и проверки боевых навыков подразделений. Учения проходят в рамках подготовки к предстоящим осенним комплексным учениям по национальной обороне Namejs 2023.

Военные учения пройдут в районах, согласованных с руководством Даугавпилса.

Во время учений вооруженные солдаты и нацгвардейцы будут передвигаться по административной территории Даугавпилса, также может быть использован и военный транспорт.

С 12 по 13 августа в светлое время суток, а с 14 по 19 августа как в светлое, так и в темное время суток будут применяться учебные боеприпасы и другие средства имитации боя.

В пресс-центре Нацгвардии отметили, что может быть громко, однако боеприпасы не представляют угрозы для жизни и здоровья людей.

"Мы призываем граждан не волноваться, когда они увидят военный транспорт, нацгвардейцев и военнослужащих, которые передвигаются с целью обучения, а также призываем жителей с пониманием относиться к деятельности Нацгвардии, направленной на укрепление национальной и коллективной безопасности НАТО", – отметили организаторы учений.

На этой неделе, напомним, правительство Латвии приняло решение на полгода усилить режим охраны границы с Беларусью.