Латвія на пів року посилить охорону кордону з Білоруссю

Уряд Латвії ухвалив рішення на пів року посилити режим охорони кордону з Білоруссю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Протягом шести місяців, з 11 серпня цього року до 10 лютого наступного року, на адміністративних територіях Лудзенського, Краславського, Аугшдаугавського країв і Даугавпілса посилять режим роботи системи охорони кордону.

Наказ уряду було видано для забезпечення недоторканності державного кордону та запобігання державній загрозі, беручи до уваги непропорційно велику кількість випадків незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону, спроб перетину кордону та їхню зростаючу тенденцію.

Міністерство внутрішніх справ Латвії повідомило, що від Литви та Польщі досі надходить інформація про випадки незаконного перетину кордону з території Білорусі.

Тому дуже важливо забезпечити єдині та скоординовані міжнародні дії щодо таких спроб незаконного перетину державного кордону, щоб забезпечити рівний захист кордонів країн усього регіону з Білоруссю.

Як свідчать дані МВС, з 11 серпня 2021 року в перетині латвійського кордону було відмовлено більше ніж 14 000 осіб, зокрема 5461 особі з 1 січня по 7 серпня цього року.

Затверджений урядом наказ передбачає, що Державна прикордонна охорона посилить контроль за латвійсько-білоруським кордоном, а Національні збройні сили і Держполіція нададуть необхідну підтримку Держприкордонохороні. Згідно з наказом, посадові особи Держприкордонохорони та Держполіції мають право в разі запобігання проникати в житлові та нежитлові приміщення і на земельні ділянки з метою виявити місця, де ховаються особи, які незаконно перетнули кордон, або запобігти загрозі життю людей.

Як повідомлялося, у відповідь на загрозу від найманців групи Вагнера Державна прикордонна служба Литви (VSAT) планує відрядити більше офіцерів на кордон з Білоруссю.

Крім того, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача Прикордонної служби країни щодо відправлення додаткових сил на кордон з Білоруссю.

Перед цим міністри внутрішніх справ Польщі та Литви скоординували плани реагування на можливі нові провокації з боку Білорусі, у тому числі потенційне закриття кордону з Білоруссю.