Італія повернула зі США понад дві сотні викрадених стародавніх артефактів

Італія заявила, що репатріювала 266 стародавніх артефактів зі Сполучених Штатів, куди їх вивезла та продала наприкінці 1990-х років міжнародна мережа контрабандистів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Серед предметів, найстаріші з яких датуються 9 століттям до н.е., є твори, що належать до періодів етруської цивілізації, Великої Греції та Римської імперії.

Повернення артефактів стало можливим завдяки співпраці між італійськими та американськими судовими органами.

Фотографії, надані Міністерством культури Італії, показують, що серед артефактів є кілька розписних горщиків, голова статуї і кілька монет, які були представлені на церемонії реституції на початку цього тижня в Нью-Йорку.

Артефакти, які вдалось повернути до Італії

145 предметів були повернуті в рамках процедури банкрутства антиквара. Ще 65 артефактів надійшли з музею Menil Collection в американському місті Х'юстон.

Нагадаємо, напередодні у Бремені представили археологічну знахідку – денарій часів римського імператора Марка Аврелія, який на дитмайданчику знайшов дев'ятирічний хлопчик.