Италия вернула из США более двух сотен похищенных древних артефактов

Италия заявила, что репатриировала 266 древних артефактов из Соединенных Штатов, куда их вывезла и продала в конце 1990-х годов международная сеть контрабандистов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Среди предметов, самые старые из которых датируются 9 веком до н.э., есть произведения, принадлежащие к периодам этрусской цивилизации, Великой Греции и Римской империи.

Возвращение артефактов стало возможным благодаря сотрудничеству между итальянскими и американскими судебными органами.

Фотографии, предоставленные Министерством культуры Италии, показывают, что среди артефактов есть несколько расписных горшков, голова статуи и несколько монет, которые были представлены на церемонии реституции в начале этой недели в Нью-Йорке.

Артефакты, которые удалось вернуть в Италию

145 предметов были возвращены в рамках процедуры банкротства антиквара. Еще 65 артефактов поступили из музея Menil Collection в американском городе Хьюстон.

Напомним, накануне в Бремене представили археологическую находку – денарий времен римского императора Марка Аврелия, который на детской площадке нашел девятилетний мальчик.