Bild: Україна отримає від Німеччини розвідувальні дрони нового покоління

Німецький концерн Rheinmetall планує поставити в Україну найсучасніші розвідувальні безпілотники.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Bild.

До кінця 2023 року концерн поставить українським збройним силам від імені Німеччини безпілотний комплекс для повітряної розвідки Luna NG.

NG означає "Нове покоління" безпілотника Luna. Інші моделі безпілотників вже були доставлені в Україну зі складів Бундесверу.

"Пакет безпілотників" складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти та військових вантажівок.

Нова Luna від Rheinmetall – це нещодавно розроблена безпілотна система, яка перевершує попередню модель за всіма важливими експлуатаційними характеристиками. Крім використання в якості розвідувальної системи, дрони також можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати або глушити зв'язок.

Безпілотники відіграють важливу роль у війні в Україні. Росія масово атакує військові та цивільні об'єкти за допомогою іранських дронів-камікадзе. Але розвідувальні дрони також важливі для військових операцій України. Оперативний досвід показує, що результати розвідки в режимі реального часу відіграють вирішальну роль у проведенні операцій.

Rheinmetall анонсує також версію дрона, яка зможе нести озброєння. Однак у нинішній модифікації, яку поставлять в Україну, такої функції ще не буде.

Бундесвер також повинен отримати озброєні дрони. Але правила застосування озброєних дронів мають бути розроблені федеральним урядом і затверджені Комітетом з питань оборони та Комітетом у закордонних справах. І поки ці рішення не будуть прийняті, війська не можуть отримувати або використовувати озброєні дрони.

Як повідомлялося, британська розвідка відзначає зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом.