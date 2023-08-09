Британська розвідка: морські дрони стають все важливішим засобом протистояння з РФ на морі

Британська розвідка відзначає зростання ролі у російсько-українській війні морських дронів та допускає, що їх можуть використати проти найслабших точок у логістиці самої РФ морським шляхом.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії від 9 серпня, пише "Європейська правда".

Розвідка нагадує, що 4 серпня біля Керченської протоки внаслідок атаки безпілотником отримав пошкодження російський танкер "Сиг". За день до того сталася подібна атака на бойовий десантний корабель "Олєнєгорський горняк", а за два дні до того, схоже – невдала атака на російські патрульні катери, коли вони, ймовірно, супроводжували російське торгове судно "Спарта IV".

Аналітики відзначають, що хоча "Сиг" і "Спарта IV" – цивільні судна, їх тривалий час використовують для перевезення пального та вантажів військового призначення між Росією та Сирією.

"З 28 лютого 2022 року російські військові кораблі не можуть проходити через Босфор, відтак російські сили у Сирії та Середземномор’ї стали дуже залежними від таких цивільних суден, як "Сиг", "Спарта IV" та деякі інші. Атаки продемонстрували, що операції з морськими дронами стають все важливішим компонентом сучасної війни на морі й можуть використовуватися проти найслабших точок у російській логістиці морським шляхом", – зазначають в огляді.

Раніше розвідка Великої Британії повідомила, що корабель "Олєнєгорський горняк", який був атакований у порту Новоросійська, став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".

Представник Міноборони США після атак заявив, що "не буде вдаватися до розмов про українські операції або ймовірні українські операції".