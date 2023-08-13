Bild: Украина получит от Германии разведывательные дроны нового поколения

Немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину современные разведывательные беспилотники.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно изданию Bild.

До конца 2023 года концерн поставит украинским вооруженным силам от имени Германии беспилотный комплекс для воздушной разведки Luna NG.

NG означает "Новое поколение" беспилотника Luna. Другие модели беспилотников уже были доставлены в Украину со складов Бундесвера.

"Пакет беспилотников" состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, пусковой катапульты и военных грузовиков.

Новая Luna от Rheinmetall – это недавно разработанная беспилотная система, которая превосходит предыдущую модель по всем важным эксплуатационным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, дроны также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Беспилотники играют важную роль в войне в Украине. Россия массово атакует военные и гражданские объекты с помощью иранских дронов-камикадзе. Но разведывательные дроны также важны для военных операций Украины. Оперативный опыт показывает, что результаты разведки в режиме реального времени играют решающую роль в проведении операций.

Rheinmetall анонсирует также версию дрона, которая сможет нести вооружение. Однако в нынешней модификации, которую поставят в Украину, такой функции еще не будет.

Бундесвер также должен получить вооруженные дроны. Но правила применения вооруженных дронов должны быть разработаны федеральным правительством и утверждены Комитетом по вопросам обороны и Комитетом по иностранным делам. И пока эти решения не будут приняты, войска не могут получать или использовать вооруженные дроны.

Как сообщалось, британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем.