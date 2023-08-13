В ультраправій партії "Справжні фіни" вважають, що Фінляндія повинна прагнути до виходу з Європейського Союзу в довгостроковій перспективі, але вторгнення Росії в Україну означає, що європейська єдність має бути пріоритетом на даний момент.

Про це заявив Reuters колишній лідер партії Юссі Халла-ахо, передає "Європейська правда".

Очікується, що під час з'їзду партії на вихідних Халла-ахо, автор антиімміграційної політики партії "Фіксіт", яка передбачала вихід з ЄС у 2019 році, буде висунутий кандидатом на президентських виборах, що відбудуться в січні 2024 року.

Опитування громадської думки показують, що жорстко налаштований колишній лідер партії навряд чи виграє президентські вибори, але його погляди є впливовими в партії "Справжні фіни", яка є частиною правого уряду, що вступив на посаду в червні.

Делегати з'їзду вже обговорили позицію партії щодо ЄС у світлі війни в Україні та її правлячий альянс з проєвропейськими союзниками.

"Те, що ми прагнемо вийти з ЄС у довгостроковій перспективі, цілком виправдано", – сказав Халла-ахо, посилаючись на "дефіцит демократії", коли ЄС обмежує суверенітет держав-членів.

"Але в той же час, звичайно, ми визнаємо, що в ситуації, що склалася в світі, фрагментована Західна Європа була б набагато слабшою перед загрозою тоталітарних країн", – сказав він. Партія підтримала вступ країни до НАТО цього року.

Багато партійних діячів підтримали його погляди, заявивши, що вихід з єврозони та ЄС має залишатися довгостроковою метою, а міністр зовнішньої торгівлі Вілле Тавіо заявив, що партія відкине будь-який новий спільний борг ЄС, поки перебуває в уряді.

Партія "справжні фіни" зазнала двох невдач протягом останніх тижнів.

Міністр економіки Вільгельм Юнніла був змушений піти у відставку через нацистські висловлювання, а голова партії, міністр фінансів Ріікка Пурра, змушена була вибачитися за свої старі анонімні коментарі в Інтернеті, які містили расистські образи.

Нинішній спікер парламенту Фінляндії Халла-Ахо зробив протидію імміграції основним напрямком діяльності партії, коли очолював її з 2017 по 2021 рік, але стверджує, що це не має нічого спільного з расизмом.

Натомість його партія виступає проти імміграції з певних частин світу як "шкідливої для Фінляндії", сказав він, відмовившись назвати жодної країни.

"Якщо хтось вважає, що це расизм, то будь ласка, вони можуть назвати нас расистами, але я не так розумію расизм", – сказав він.

Як повідомлялося, Соціал-демократична партія колишньої прем'єрки Фінляндії Санни Марін вийшла на перше місце в рейтингах.

Згідно з дослідженням, підтримка Коаліційної партії, яка зараз перебуває при владі, впала до 19,8%, а її партнера по коаліції "Справжніх фінів" – до 19,2%.