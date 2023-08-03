Партія влади Фінляндії втратила лідерство в опитуваннях

Соціал-демократична партія колишньої прем'єрки Фінляндії Санни Марін вийшла на перше місце в рейтингах.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить спільне опитування Yle та компанії Taloustutkimus.

Згідно з дослідженням, підтримка Коаліційної партії, яка зараз перебуває при владі, впала до 19,8%, а її партнера по коаліції "Справжніх фінів" – до 19,2%.

За даними опитування, Коаліційна партія втратила 2,3 відсоткових пункти, тоді як "Справжні фіни" – один, унаслідок чого посідають другий і третій рядки відповідно.

Тим часом опитування засвідчило підтримку опозиційної Соціал-демократичної партії у 22,8%, яка покращила свої результати більш ніж на два відсоткові пункти.

Пояснюючи зниження рейтингів правлячих партій, керівник компанії Taloustutkimus Юссі Вестінен вказав на те, що "в липні один расистський скандал за іншим випробовували уряд на міцність".

Згідно з опитуванням, Коаліційна партія і "Справжні фіни" переважно втратили підтримку жінок і виборців віком до 35 років. При цьому успіх соціал-демократів пояснюють насамперед відтоком виборців у "Зелених" і Союзу лівих сил.

Раніше повідомлялося, що міністр економіки Фінляндії Вілле Рюдман під час роботи депутатом кілька років тому обмінювався зі своєю дівчиною повідомленнями расистського змісту, що вкотре кинуло тінь на роботу чинного правого уряду країни.

Нагадаємо, попередник Рюдмана на посаді міністра економіки Фінляндії – Вільгельм Юнніла – подав у відставку через 10 днів після формування уряду на тлі його зв’язків із ультраправими рухами.

Після цього в уряді Фінляндії розгорівся ще один скандал: як виявилось, лідерка ультраправої партії "Справжні фіни" й міністерка фінансів Ріікка Пурра залишала анонімні расистські дописи в інтернеті років зо 15 тому. Її відставку підтримує половина громадян Фінляндії.

Про те, що означає зміна влади в країні, "ЄвроПравда" розповідала у статті: Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.