В ультраправой партии "Настоящие финны" считают, что Финляндия должна стремиться к выходу из Европейского Союза в долгосрочной перспективе, но вторжение России в Украину означает, что европейское единство должно быть приоритетом на данный момент.

Об этом заявил Reuters бывший лидер партии Юсси Халла-ахо, передает "Европейская правда".

Ожидается, что во время съезда партии на выходных Халла-ахо, автор антииммиграционной политики партии "Фиксит", которая предусматривала выход из ЕС в 2019 году, будет выдвинут кандидатом на президентских выборах, которые состоятся в январе 2024 года.

Опросы общественного мнения показывают, что жестко настроенный бывший лидер партии вряд ли выиграет президентские выборы, но его взгляды являются влиятельными в партии "Настоящие финны", которая является частью правого правительства, вступившего в должность в июне.

Делегаты съезда уже обсудили позицию партии по ЕС в свете войны в Украине и ее правящий альянс с проевропейскими союзниками.

"То, что мы стремимся выйти из ЕС в долгосрочной перспективе, вполне оправдано", – сказал Халла-ахо, ссылаясь на "дефицит демократии", когда ЕС ограничивает суверенитет государств-членов.

"Но в то же время, конечно, мы признаем, что в сложившейся ситуации в мире, фрагментированная Западная Европа была бы гораздо слабее перед угрозой тоталитарных стран", – сказал он. Партия поддержала вступление страны в НАТО в этом году.

Многие партийные деятели поддержали его взгляды, заявив, что выход из еврозоны и ЕС должен оставаться долгосрочной целью, а министр внешней торговли Вилле Тавио заявил, что партия отвергнет любой новый общий долг ЕС, пока находится в правительстве.

Партия "настоящие финны" потерпела две неудачи в течение последних недель.

Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за нацистских высказываний, а председатель партии, министр финансов Риикка Пурра, вынуждена была извиниться за свои старые анонимные комментарии в Интернете, которые содержали расистские оскорбления.

Нынешний спикер парламента Финляндии Халла-Ахо сделал противодействие иммиграции основным направлением деятельности партии, когда возглавлял ее с 2017 по 2021 год, но утверждает, что это не имеет ничего общего с расизмом.

Зато его партия выступает против иммиграции из определенных частей мира как "вредной для Финляндии", сказал он, отказавшись назвать ни одной страны.

"Если кто-то считает, что это расизм, то пожалуйста, они могут назвать нас расистами, но я не так понимаю расизм", – сказал он.

Как сообщалось, Социал-демократическая партия бывшего премьера Финляндии Санны Марин вышла на первое место в рейтингах.

Согласно исследованию, поддержка Коалиционной партии, которая сейчас находится у власти, упала до 19,8%, а ее партнера по коалиции "Настоящих финнов" – до 19,2%.