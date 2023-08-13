Кулеба відкинув побоювання, що постачання Taurus призведе до ескалації
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину поставити крилаті ракети Taurus, запевнивши, що це не призведе до ескалації війни.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає "Європейська правда".
"Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів українських солдатів і цивільних, прискорити звільнення своїх територій і швидше завершити війну", – сказав Кулеба.
Міністр відкинув занепокоєння німецького уряду, що німецькі ракети також можуть бути використані для атаки на російські цілі в Росії, як "безпідставні": "По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети зі схожою дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини про постачання Україні нового типу зброї не призвело до ескалації".
Навпаки, німецька зброя "вже врятувала багато українських життів", сказав Кулеба.
"Нам не потрібна іноземна держава, і ми будемо використовувати ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам згідно зі Статутом ООН і міжнародним правом", – наголосив він.
Раніше у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.
За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.
Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.