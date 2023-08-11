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Bild: В уряду Німеччини ще немає рішення про Taurus для України

П'ятниця, 11 серпня 2023, 15:40

У німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

Про це повідомило німецьке видання Bild з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Видання нагадало про повідомлення Spiegel, згідно з яким німецький уряд розглядає можливість постачання українській армії Taurus зі складів Бундесверу в найближчі місяці.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони звернулося до виробника з проханням інтегрувати в крилату ракету обмеження для програмування цілей. Німецький уряд хоче запобігти атакам України на військові об'єкти в Росії.

Однак, стверджує Bild, ні в офісі канцлера Шольца, ні в Міністерстві оборони "не знають про прийдешнє або вже ухвалене рішення на користь німецької крилатої ракети".

"Наразі жодного рішення з цього приводу не готується", – заявив виданню неназваний урядовець, який обіймає високу посаду. Незважаючи на те, що з усіх боків чиниться тиск з метою прийняття рішення щодо Taurus", "наразі нічого не рухається", додав він.

Речниця Міністерства оборони також повідомила виданню, що у поточній ситуації щодо передачі Україні Taurus не відбулося жодних змін. "Політичного рішення про передачу не ухвалено", – сказала вона.

Тим часом депутати німецького Бундестагу закликали уряд якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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