Кулеба отверг опасения, что поставки Taurus приведут к эскалации

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию поставить крылатые ракеты Taurus, заверив, что это не приведет к эскалации войны.

Об этом он сказал в интервью Bild, передает "Европейская правда".

"Украине нужны ракеты Taurus, чтобы спасти больше жизней украинских солдат и гражданских, ускорить освобождение своих территорий и быстрее завершить войну", – сказал Кулеба.

Министр отверг беспокойство немецкого правительства, что немецкие ракеты также могут быть использованы для атаки на российские цели в России, как "безосновательные": "Во-первых, потому что другие партнеры уже поставили ракеты с похожей дальностью. Во-вторых, ни одно предыдущее решение Германии о поставках Украине нового типа оружия не привело к эскалации".

Наоборот, немецкое оружие "уже спасло много украинских жизней", сказал Кулеба.

"Нам не нужно иностранное государство, и мы будем использовать ракеты только в пределах наших границ, чтобы освободить то, что по праву принадлежит нам согласно Уставу ООН и международному праву", – подчеркнул он.

Ранее в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.