Укр Рус Eng

Ейфелеву вежу евакуювали вдруге за день через загрозу вибуху

Неділя, 13 серпня 2023, 11:45

Ейфелеву вежу в суботу евакуювали двічі протягом дня – вдень і ввечері, після повідомлення про замінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Відому паризьку пам’ятку закривали для відвідувачів двічі на день.

Перший раз вежу закрили на дві години в суботу вдень після повідомлення про замінування. Тривога була знята близько 15:30, і Ейфелева вежа змогла знову відкритися, перш ніж ввечері її знову евакуювали.

Вежа була вдруге евакуйована близько 19:30 після нового повідомлення про замінування.

Було встановлено периметр, на місці працювали сапери та кінологічна команда. Це була хибна тривога, Ейфелева вежа змогла знову відкритися близько 21:00.

Перед цим повідомлення про замінування, яке призвело до евакуації вежі на дві години, надійшло у вересні 2020 року на підставі анонімного дзвінка в поліцію. Тоді "чоловік зателефонував, вигукнув "Аллах Акбар" і заявив, що збирається "підірвати все" на Ейфелевій вежі", – повідомило джерело в поліції у 2020 році.

У 2022 році пам’ятку відвідали понад 5,8 мільйона туристів.

Минулоріч мерія Парижа відмовилась від планів будівництва нових будівель біля підніжжя Ейфелевої вежі після багатомісячних протестів, щоб не вирубувати дерева.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Туризм інциденти