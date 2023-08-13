Ейфелеву вежу евакуювали вдруге за день через загрозу вибуху

Ейфелеву вежу в суботу евакуювали двічі протягом дня – вдень і ввечері, після повідомлення про замінування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Відому паризьку пам’ятку закривали для відвідувачів двічі на день.

Перший раз вежу закрили на дві години в суботу вдень після повідомлення про замінування. Тривога була знята близько 15:30, і Ейфелева вежа змогла знову відкритися, перш ніж ввечері її знову евакуювали.

Вежа була вдруге евакуйована близько 19:30 після нового повідомлення про замінування.

Було встановлено периметр, на місці працювали сапери та кінологічна команда. Це була хибна тривога, Ейфелева вежа змогла знову відкритися близько 21:00.

Перед цим повідомлення про замінування, яке призвело до евакуації вежі на дві години, надійшло у вересні 2020 року на підставі анонімного дзвінка в поліцію. Тоді "чоловік зателефонував, вигукнув "Аллах Акбар" і заявив, що збирається "підірвати все" на Ейфелевій вежі", – повідомило джерело в поліції у 2020 році.

У 2022 році пам’ятку відвідали понад 5,8 мільйона туристів.

Минулоріч мерія Парижа відмовилась від планів будівництва нових будівель біля підніжжя Ейфелевої вежі після багатомісячних протестів, щоб не вирубувати дерева.