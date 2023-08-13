Эйфелеву башню эвакуировали второй раз за день из-за угрозы взрыва

Эйфелеву башню в субботу эвакуировали дважды в течение дня – днем и вечером, после сообщения о заминировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Известную парижскую достопримечательность закрывали для посетителей дважды в день.

Первый раз башню закрыли на два часа в субботу днем после сообщения о заминировании. Тревога была снята около 15:30, и Эйфелева башня смогла снова открыться, прежде чем вечером ее снова эвакуировали.

Башня была во второй раз эвакуирована около 19:30 после нового сообщения о заминировании.

Был установлен периметр, на месте работали саперы и кинологическая команда. Это была ложная тревога, Эйфелева башня смогла снова открыться около 21:00.

Перед этим сообщение о минировании, которое привело к эвакуации башни на два часа, поступило в сентябре 2020 года на основании анонимного звонка в полицию. Тогда "мужчина позвонил, выкрикнул "Аллах Акбар" и заявил, что собирается "взорвать все" на Эйфелевой башне", – сообщил источник в полиции в 2020 году.

В 2022 году достопримечательность посетили более 5,8 миллиона туристов.

В прошлом году мэрия Парижа отказалась от планов строительства новых зданий у подножия Эйфелевой башни после многомесячных протестов, чтобы не вырубать деревья.