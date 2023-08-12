У Парижі через загрозу вибуху евакуювали Ейфелеву вежу

Ейфелеву вежу, одну з найвідоміших пам’яток Парижа, евакуювали через загрозу вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал BFM-TV.

Три поверхи Ейфелевої вежі та простір біля неї були евакуйовані в суботу через загрозу вибуху, повідомило джерело в поліції.

На місці працюють фахівці зі знешкодження бомб. Пам'ятка закрита для відвідувачів.

Відомо, що евакуація почалася близько полудня і була проведена як запобіжний захід. Джерело в поліції зазначило, що це звичайна процедура в такій ситуації, "яка, тим не менш, рідкісна".

На цей момент не відомо, хто повідомив про загрозу вибуху.

Ейфелева вежа – найбільш відвідувана платна пам'ятка у світі. Вона приймає близько 7 мільйонів відвідувачів на рік, близько 75% з яких є іноземцями.

Минулоріч мерія Парижа відмовилась від планів будівництва нових будівель біля підніжжя Ейфелевої вежі після багатомісячних протестів, щоб не вирубувати дерева.