У Туреччині заарештували депутатку німецького Бундестагу
Депутатку німецького парламенту Гекай Акбулут від партії Die Linke тимчасово заарештували на початку серпня при в'їзді до Туреччини.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.
Інцидент стався 3 серпня в Анталії. Як повідомляється, Акбулут звільнили через кілька годин.
Міністерство закордонних справ підтвердило німецьким ЗМІ, що знає про цей випадок. Згідно з повідомленням, посольство Німеччини в Анкарі та консульство в Анталії перебували "в дуже тісному контакті" з Акбулут. Федеральний уряд втрутився "на високому рівні, рішуче і через різні канали" і домігся її негайного звільнення.
Акбулут народилася в Туреччині і є членом Бундестагу з 2017 року. Повідомляється, що вона ідентифікувала себе як таку турецькій владі, але все одно постала перед суддею.
Вона сама оприлюднила інформацію про інцидент у Twitter пізно ввечері в суботу. "Я тільки в аеропорту в Туреччині дізналася, що є ордер на мій арешт від прокуратури Кайсері", – написала вона.
Незрозуміло, за що її взагалі заарештували. Вона нічого про це не написала, а відповідні запити в Бундестаг і виборчі офіси депутатів залишалися без відповіді до вечора суботи.
У минулому політик з Мангейма виступала, серед іншого, за скасування заборони на діяльність Робітничої партії Курдистану.
РПК заборонена в Німеччині з 1993 року, а з 2002 року перебуває у списку терористів ЄС. Її лідер Абдулла Оджалан утримується на тюремному острові Імралі за державну зраду, вбивство і створення терористичної організації.
Нагадаємо, у березні у декількох німецьких містах поліція провела рейди, пов’язані з діяльністю ультраправого руху "райхсбюргерів", прихильники якого вважають нелегітимною сучасну Німеччину.